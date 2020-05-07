LG представила новий смартфон із чотирма камерами

Південнокорейська компанія LG представила новий смартфон LG Velvet.

Про це повідомляє портал The Verge.

«LG Velvet нарешті офіційно представлений у Південній Кореї», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає портал, смартфон має 17,3-сантиметровий органічно світлодіодний екран. У пристрої вбудований процесор Snapdragon 765 та батарея у 4 300 ампер за годину.

LG Velvet має чотири камери у 48Мп, 8Мп, 5Мп та 16Мп (фронтова камера). Сам смартфон може швидко заряджатися без допомоги дротів.

Операційна пам'ять пристрою становить 8 Гб, а внутрішня пам’ять – 128Гб.

Південнокорейський смартфон доступний у чотирьох кольорах – помаранчевому, зеленому, чорному й білому.

Вартість LG Velvet - від 700 доларів США.

Фото: LG