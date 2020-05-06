Twitter тестує "ввічливу" функцію

Соціальна мережа Twitter тестує нову функцію, яка дозволить користувачам двічі обдумати свою відповідь перед публікацією.

Про це повідомляє у Twitter служба підтримки платформи.

«Коли підвищується градус дискусії, ви можете сказати речі, яких не маєте на увазі. Щоб дозволити вам переосмислити вашу відповідь, ми проводимо обмежений експеримент на iOS із підказкою, яка дає вам змогу переглянути свою відповідь перед її публікацією, якщо вона може бути образливою», - заявили у Twitter Support.

Згідно з чинними правилами Twitter, кожен користувач може робити публікації, які навіть можуть вважатися провокаційними, але при цьому не порушують правила користування.

З тестуванням нової функції Twitter, імовірно, бажає заохотити користувачів не використовувати образливу або провокаційну лексику і таким чином уникнути суперечки, яка може призвести до блокування обох співрозмовників.