Перший ролик на YouTube завантажили 15 років тому

23 квітня 2005 року на відеохостингу YouTube було завантажено найперше відео.

Про це повідомляє CNN.

«Найперше відео в YouTube було завантажено 23 квітня 2005 р. – сьогодні рівно 15 років тому», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє телеканал, найперше відео, яке триває 18 секунд, було завантажено співзасновником відеохостингу Джаведом Карімом.

Ролик під назвою «я в зоопарку» набрало 90 мільйонів переглядів, і є єдиним відео на каналі самого Каріма.

Зазначається, що через рік після завантаження цього відеоролика, YouTube був проданий Google за 1,65 мільярда доларів США.

Нині платформа YouTube заявляє про понад 2 мільярдів користувачів, які щомісяця відвідують відеохостинг.