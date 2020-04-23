Перший ролик на YouTube завантажили 15 років тому

Перший ролик на YouTube завантажили 15 років тому

Відео
Укрінформ
23 квітня 2005 року на відеохостингу YouTube було завантажено найперше відео.

Про це повідомляє CNN.

«Найперше відео в YouTube було завантажено 23 квітня 2005 р. – сьогодні рівно 15 років тому», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє телеканал, найперше відео, яке триває 18 секунд, було завантажено співзасновником відеохостингу Джаведом Карімом.

Ролик під назвою «я в зоопарку» набрало 90 мільйонів переглядів, і є єдиним відео на каналі самого Каріма.

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Зазначається, що через рік після завантаження цього відеоролика, YouTube був проданий Google за 1,65 мільярда доларів США.

Нині платформа YouTube заявляє про понад 2 мільярдів користувачів, які щомісяця відвідують відеохостинг.

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