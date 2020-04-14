Антибактеріальні властивості матеріалів посилять лазерним "гравіюванням"

Після нанесення лазером мікро- і нанометрових пор мідні поверхні здатні знищувати клітини бактерій за кілька хвилин.

Нова технологія, представлена в журналі Advanced Materials Interfaces, видозмінює саму поверхню металу, посилюючи її протимікробну дію за рахунок мікроструктур, нанесених лазерним променем.

Для посилення їх корисних властивостей поверхні нерідко покривають додатковими плівками - однак вони бувають токсичні і для організму хворого, а нерідко просто відшаровуються.

За словами ключового учасника розробки - професора Університету Пердью Рахіма Рахімі (Rahim Rahimi), - зазвичай мідна поверхня гладка, проте лазер «в один прохід» формує на ній ієрархічні структури мікро- і нанометрові пори . Це забезпечує потрібний контакт з бактеріальними клітинами, які гинуть протягом декількох хвилин після того, як опинилися на такій поверхні.

Механізм антимікробної дії міді та її сплавів в точності не відомий, але вважається, що вона безпосередньо руйнує клітинні мембрани і білки, так що з рівним успіхом знищує і звичайні бактерії, і стійкі до антибіотиків, що представляють величезну небезпеку для хворих. Такі метали відіграють особливу роль там, де потрібно дуже берегтися від інфекції, - перш за все в медичному обладнанні та медичних імплантатах.

Патогени здатні зберігатися на поверхнях цілими днями, створюючи небезпеку. Навіть на міді, давно відомої своїми антибактеріальними властивостями, мікроби тримаються кілька годин. Але після швидкої обробки поверхні лазерним променем ці здібності можна різко посилити, так що бактеріальні клітини загинуть на міді моментально, повідомляє Naked Science

Фото: Purdue University/Kayla Wiles