У веб-версії Instagram з'явилися особисті повідомлення

Про це інформує Instagram у мережі Twitter.

"Тепер ви можете отримувати та надсилати повідомлення у Instagram з робочого столу комп'ютеру, у якій б точці світу ви не знаходились", - йдеться у дописі Instagram.

Як зазначається, доступ до приватних повідомлень в Instagram на ПК стане довгоочікуваним доповненням для інфлюенсерів, брендів та інших, хто регулярно використовує прямий обмін повідомленнями.

У новій версії платформи користувачі зможуть спілкуватися тет-а-тет, створювати групові чати, обмінюватися фотографіями тощо.

Додаток автоматично оновлюється, але поки не у всіх. Перевірити можна в правому верхньому кутку програми, відкривши його в будь-якому браузері. У компʼютерній версії доступні всі функції, що є в мобільній, окрім відеочатів.