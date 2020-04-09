Проблеми з безпекою: ексрадник Facebook погодився допомогти Zoom

Колишній безпековий офіцер Facebook Алекс Стамос приєднався до компанії популярного додатка для відеоконференцій Zoom на тлі скандалу з приховування вразливостей програми для відеоконференцій.

Про це він повідомив у блозі на сайті Medium.

«Минулого тижня, після того як я написав декілька твітів щодо безпекових викликів ZOOM і як на них реагувати, я отримав дзвінок від його засновника й директора Еріка Юаня. Він мене спитав, чи буду я зацікавлений у покращенні безпеки й приватності (додатку – ред.) як позаштатний консультант. Я погодився», - написав Стамос.

Колишній безпековий офіцер Facebook наголосив, що не є штатним працівником ZOOM.

За словами Стамоса, він консультуватиме компанію, зокрема, в питанні посилення безпеки й покращення роботи додатку для відеоконференцій.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно один з акціонерів Zoom Video Communications Inc. Майкл Дріу подав позов проти компанії, в якому звинувачує її у приховуванні вразливостей програми для відеоконференцій.

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Фахівці з кібербезпеки попереджають, що хакери можуть використовувати вразливості Zoom для прослуховування користувачів і отримання доступу до файлів. До того ж, слабка технологія шифрування породила таке явище, як "зумбомбінг", коли тролі зламують доступ до відеоконференцій, а їхні записи викладають на публічних серверах. Крім того, зʼясувалося, що Zoom надсилала дані через сервери в Китаї та використовувала місцевих розробників.

Виконавчий директор Zoom Ерік Юань вибачився за помилки компанії, визнавши, що вони не виправдали очікувань щодо конфіденційності та безпеки.

Минулого тижня у компанії SpaceX Ілона Маска заборонили користуватися додатком Zoom. Використання додатку також офіційно заборонила влада Тайваню.