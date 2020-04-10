SpaceX готує ще один запуск інтернет-супутників

Компанія SpaceX Ілона Маска планує 16 квітня вивести на орбіту ще одну партію інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомляє портал Spaceflight Now.

«SpaceX готується до запуску ще однієї партії інтернет-супутників Starlink з космодрому у Флориді 16 квітня», - йдеться у повідомленні.

Запуск повинен розпочатися наступного четверга о 23.31 за київським часом.

Зазначається, що компанія Маска вже вивела на орбіту 362 супутники Starlink завдяки 6 польотам ракети Falcon 9 з травня минулого року.

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Ймовірно, наступна партія також буде містити 60 супутників.

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink, що мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет по всій планеті. Тоді стало відомо, що компанія планує у найближчій перспективі вивести на орбіту 12 тисяч інтернет-супутників Starlink.