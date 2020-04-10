Facebook представив "режим тиші" для мобільного додатку

Соціальна мережа Facebook представила «тихий режим» для користувачів свого мобільного додатку.

Про це повідомляє портал VentureBeat.

«Facebook представляє нову функцію, яка дозволяє користувачам вимикати всі сповіщення соціальної мережі. Новий інструмент називається «режим тиші», - йдеться у повідомленні.

До кінця квітня функція стане доступною для всіх користувачів операційної системи iOS, а з початку травня - також для користувачів Android.

Як повідомляє портал, завдяки «режиму тиші» користувачі додатку соцмережі зможуть відключити на певний час всі сповіщення. При цьому тільки сповіщення, що стосуються, зокрема, приватності та інші необхідні сповіщення, не можна буде вимкнути.

Зазначається, що нині власники iPhone вже можуть вимикати сповіщення на конкретних додатках, зокрема push-сповіщення, проте різниця з «тихим режимом» полягає в тому, що тепер можна буде встановлювати час, на який будуть вимкнені самі сповіщення.

Користувачів також попереджатимуть при вході у соцмережу, що у них встановлений «тихий режим».