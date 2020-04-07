Boeing ще раз спробує відправити “космічну маршрутку” на МКС

Американська компанія Boeing планує вдруге відправити свій космічний корабель CST-100 Starliner на Міжнародну космічну станцію після першої невдалої спроби минулого року.

Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє CBS News.

«Політ ще одного рейсу без людей дозволить нам досягнути всіх цілей щодо польотних випробувань та оцінити продуктивність другого космічного корабля Starliner», - зазначається у заяві Boeing.

У компанії додали, що в разі успішного польоту на Міжнародну космічну станцію вона планує літати на МКС вже з астронавтами NASA на борту.

Нині невідомо, коли може статися друга спроба польоту CST-100 Starliner, проте, за попередньою інформацією, це може відбутися вже восени цього року.

Як повідомлялося, у грудні минулого року космічний корабель Starliner американської компанії Boeing після невдалої спроби зістикуватися з МКС успішно приземлився. За підрахунками NASA та Boeing, корабель спалив забагато палива за кілька хвилин через неправильно налаштований годинник. Його довелося повернути на Землю, не завершивши місію.