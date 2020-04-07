У роботі Twitter знову стався збій, який відчули і в Україні

У роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій, який також відчули в українському Житомирі.

Про це повідомляє Downdetector.

Про збої в роботі повідомляють користувачі зі США, Бразилії, Великої Британії, Японії та інших країн.

Згідно з даними на мапі щодо збоїв у роботі Twitter, в Україні найбільше скарг надходило з Житомира (на мапі місця збоїв позначені жовтими плямами).

Більшість проблем, за даними ресурсу, пов'язана з сайтом (54%). 44% користувачів мали труднощі з Twitter на додатках в iPhone й iPad та на пристроях з операційною системою Android.

Проблеми виникали з 6 до 6:40 за Києвом.

Як повідомлялося, минулої п’ятниці в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.