У роботі Twitter знову стався збій, який відчули і в Україні
Укрінформ
У роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій, який також відчули в українському Житомирі.
Про це повідомляє Downdetector.
Про збої в роботі повідомляють користувачі зі США, Бразилії, Великої Британії, Японії та інших країн.
Згідно з даними на мапі щодо збоїв у роботі Twitter, в Україні найбільше скарг надходило з Житомира (на мапі місця збоїв позначені жовтими плямами).
Більшість проблем, за даними ресурсу, пов'язана з сайтом (54%). 44% користувачів мали труднощі з Twitter на додатках в iPhone й iPad та на пристроях з операційною системою Android.
Проблеми виникали з 6 до 6:40 за Києвом.
Як повідомлялося, минулої п’ятниці в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.