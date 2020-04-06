Китайська компанія Xiaomi представила два "розумні" годинники для дітей - Xiaomi Mi Kids Watch 4 і 4 Pro.

Про це повідомляє GSM Arena.

"Xiaomi представила два розумні годинники, орієнтовані на дітей, з великими екранами активної матриці (AMOLED) на органічних світлодіодах, підключенням до 4G та зануренням у воду до 20 метрів. Xiaomi Mi Kids Watch 4 та 4 Pro можна вже зараз попередньо замовити", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, Xiaomi Mi Kids Watch 4 має 4,5-сантиметровий екран AMOLED.

Також у пристрої вбудовані дві камери по 5 пікселів: одна для відеодзвінків, а інша для фотографування.

У Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro схожі параметри, проте камера для фотографування є більш якісною з 8 пікселями.

На "розумних" годинниках можна встановити різні додатки, зокрема для спілкування або для навчання. Попри те, що на пристроях встановлена система GPS, штучний інтелект може розрахувати точне місцезнаходження годинника навіть у середині будівлі.

Завдяки системі NFC ("Зв'язок на невеликих відстанях") на пристроях, діти зможуть розраховуватися у громадському транспорті за проїзд без готівки.

Без підзарядки годинники протримаються до 8 днів завдяки батареї з потужністю в 920 Ампер за годину.

Обидва пристрої доступні у рожевому або синьому кольорах.

Фото з сайту gsmarena.com