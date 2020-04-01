Xiaomi випустила смартфон із 64-мегапіксельною камерою

Одна з провідних компаній по виробництву мобільних пристроїв нарешті випустила довгоочікувану новинку — Redmi Note 8 Pro, яка вразила сучасною квадрокамерою. Модель використовує інноваційні технології, має штучний інтелект та високу продуктивність. Смартфон відповідає всім потребам сучасної молоді, яка звикла до комфортного життя.

Основні технічні характеристики Xiaomi Note 8 Pro

Переваги цієї моделі такі:

· основна камера на 64 Мп;

· ігровий чіп MediaTek Helio G90T;

· технологія NFC;

· акумулятор на 4500 мАг.

Екран Xiaomi Redmi Note 8 Pro має розміри 6,53 дюйма, це FullHD+, який займає 91,4% всієї поверхні смартфона. Основна камера передбачає чотири сенсора зображення, максимальний розмір знімків — 9248х6936 пікселів. Фронтальна камера має 20 Мп і дозволяє зручно робити якісні панорамні селфі. Акумулятор у 4500 мАг забезпечує безперебійну роботу пристрою за середнього навантаження протягом двох днів.

Чіпсет має додаткову систему охолодження, що дозволяє пристрою працювати в умовах великого навантаження тривалий час. Окрім базових технологій, таких як ІЧ-порт, Wi-Fi, модель дозволяє здійснювати безконтактні платежі за допомогою системи NFC. Пристрій підтримує можливість швидкої зарядки 18 Вт. Смартфон має 6 Гб оперативної пам'яті, що дозволяє швидко обробляти великі обсяги інформації, а також 64 Гб вбудованої пам'яті для зберігання даних і файлів користувача.

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