Facebook запустив “комп’ютерну версію” додатку Messenger

Компанія Facebook представила версію додатку Messenger для комп’ютерів з Windows та MacOS.

Про це йдеться в блозі компанії.

«Сьогодні ми запускаємо додаток Messenger для MacOS та Windows, щоб ви могли спілкуватися у відеочаті на своєму комп’ютері та залишатися на зв’язку з друзями і родиною по всьому світу», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, «комп’ютерна версія» додатку має такі ж можливості, що й версія для браузера.

Зокрема у Messenger є групові дзвінки, опція темної теми, наклейки, емодзі, гіфки та синхронізація чатів у мобільній версії та десктопній.

Завантажити додаток можна з магазину Microsoft Store або Mac App Store.