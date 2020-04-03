Facebook запустив “комп’ютерну версію” додатку Messenger
Укрінформ
Компанія Facebook представила версію додатку Messenger для комп’ютерів з Windows та MacOS.
Про це йдеться в блозі компанії.
«Сьогодні ми запускаємо додаток Messenger для MacOS та Windows, щоб ви могли спілкуватися у відеочаті на своєму комп’ютері та залишатися на зв’язку з друзями і родиною по всьому світу», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, «комп’ютерна версія» додатку має такі ж можливості, що й версія для браузера.
Зокрема у Messenger є групові дзвінки, опція темної теми, наклейки, емодзі, гіфки та синхронізація чатів у мобільній версії та десктопній.
Завантажити додаток можна з магазину Microsoft Store або Mac App Store.