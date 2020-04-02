В Україні запускають програму широкосмугового доступу до інтернету

​В Україні розпочалась побудова мереж фіксованого широкосмугового доступу до інтернету та розвиток новітніх мобільних технологій.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє у своєму Telegram-каналі.

"​В Україні розпочалась побудова мереж фіксованого широкосмугового доступу до інтернету та розвиток новітніх мобільних технологій. Побудова мереж ШСД - процес складний як з технічної, так і з фінансової точки зору. Задіяні багато заінтересованих сторін. Тому Мінцифри провело загальне обговорення Концепції", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що розробили Концепцію державної політики у сфері цифрової інфраструктури, провели консультації із 20 стейкхолдерами, які мають різні інтереси в галузі телекомунікацій. Окрім того, на сайті Мінцифри більше 30 осіб заповнили анкети, де також вказали про їх інтереси. Додатково проведено консультації з державними органами, додали у Мінцифри.

До кінця травня планується подати Концепцію розвитку цифрової інфраструктури на затвердження уряду, додали у відомстві.

Як повідомлялося, фізичні особи-підприємці, які працюють провайдерами інтернету, мають право на спрощену систему оподаткування.