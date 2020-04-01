Microsoft оновлює Office 365 новими можливостями штучного інтелекту

Компанія Microsoft з 21 квітня оновлює свій Office 365, який буде називатись Microsoft 365, а також міститиме нові функції і сервіси.

Про це кампанія повідомляє у пресрелізі, що є у розпорядженні Укрінофрму.

"З 21 квітня домашні підписки Office 365 отримають нові функції та сервіси", - йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що у Microsoft 365 буде включати новий додаток Microsoft Family Safety, що має забезпечити безпеку родини у цифровому світі, і нові можливості Microsoft Teams, які дозволять користувачам бути ближче до друзів й сім'ї.

За словами розробників, Microsoft 365 "буде використовувати нові можливості штучного інтелекту, різноманітний контент і шаблони, а також хмарні обчисленя для вдосконалення навичок роботи з текстом, презентаціями та оформленням". Найближчими місяцями доступ до них поступово отримають понад 38 мільйонів передплатників, додали у Microsoft.