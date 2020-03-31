У роботі YouTube стався збій
Укрінформ
У роботі популярного відеохостингу YouTube стався збій.
Про це повідомляє портал Downdetector.
Як зазначається, проблеми у роботі відеохостингу були зафіксовані із 7 до 9 години ранку за київським часом.
Більшість користувачів (68%) поскаржилися на роботу переглядів відео. 23% відзначили проблеми з вебсайтом, а 7% - із завантаженням відео на платформу.
Скарги надходили зі США, країн Європи, Японії та інших країн.
Як повідомлялося, у роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій, який відчули користувачі української столиці.