Британський стартап представив електрокар потужністю 650 "коней"

Британський автомобільний стартап Apex представив електричний швидкісний автомобіль AP-0.

Про це повідомляє портал Motor Authority.

«Британський стартап спорткарів із назвою Apex представив електричний гіперкар AP-0», - йдеться у повідомленні.

Британський стартап Apex представив електричний швидкісний автомобіль AP-0 / Фото: .motorauthority.com

Початок його виробництва запланований на кінець 2022 року.

Як повідомляє портал, потужність електрокара становить 650 кінських сил.

У стартапі обіцяють близько 482 км ходу без підзарядки та зарядку батареї на 80% за лише 15 хвилин. А також, що автомобіль зможе розігнатися до сотні кілометрів на годину за 2,3 секунди. Максимальна швидкість гіперкара становитиме 306 кілометрів за годину. Автомобіль має функцію автономного керування.

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Стартова ціна починається від 150 тисяч британських фунтів стерлінгів. Максимальна швидкість гіперкара становитиме 306 кілометрів за годину.

Автомобіль також має функцію автономного керування транспортного засобу.

Стартова ціна починається від 150 тисяч британських фунтів стерлінгів.