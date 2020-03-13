Мінцифри запустило сайт для "амбасадорів цифрової освіти"

Міністерство цифрової трансформації України запускає сайт для людей, які хотіли б навчати цифрових навичок інших.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє відомство на своїй сторінці у Facebook.

"Запустили сайт для амбасадорів цифрової освіти. Ми невипадково запускаємо лендінг для амбасадорів цифрової освіти сьогодні. Допоможіть рідним прокачати їхні цифрові навички, станьте амбасадором національного проєкту. Популяризувати цифрову грамотність можна навіть під час карантину, у соціальних мережах", - заявив він.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан додала, що у відомстві шукають людей, які б хотіли стати амбасадорами цифрової освіти.

"Амбасадори — це енергія проєкту Дія.Цифрова освіта. Це найактивніші, найпрогресивніші, найдрайвовіші українці будь-якого віку. Наприклад, ми захоплюємось діяльністю спільноти IT-бабусі, які навчають людей поважного віку цифрових навичок. І готові до партнерства з молодіжними спільнотами. Шукаємо амбасадорів організації та незалежних активістів по всій країні, щоб співпрацювати та взаємодіяти", - уточнила вона.

Як повідомлялося, 21 січня 2020 року Міністерство цифрової трансформації запустило в тестовому режимі національний освітній портал із цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта". Наразі платформа працює повноцінно, на порталі доступні три освітні серіали: базові цифрові навички, цифрові навички для вчителів і серіал для батьків "Безпека дітей в інтернеті".

Запрошеними гостями освітніх серіалів із цифрової грамотності стали українські зірки: акторка, телеведуча, народна артистка України Ольга Сумська; телеведуча, громадська діячка, перший в Україні почесний посол Фонду ООН у галузі народонаселення Марія Єфросініна; українська телеведуча Надія Матвєєва; український режисер Руслан Ханумак. У планах Кабміну - навчити мінімум 6 мільйонів українців цифровій грамотності за 3 роки.