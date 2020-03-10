Експерти назвали ТОП-50 українських стартапів року

Експерти обрали ТОП-50 українських стартапів 2019 року.

Про це повідомляє видання MC.today.

"Редакція MC.today публікує результати ТОП-50 найбільш перспективних українських стартапів країни. Фіналістів ми обрали за допомогою оцінок експертів, редакції та читацького голосування", — йдеться у матеріалі.

Як повідомляється, за час проведення конкурсу опитали майже 100 тис. користувачів.

За результатами конкурсу, найкращим виявився стартап IntelSoft Technologies — проєкт автоматизує поглиблену внутрішню аналітику для фінансових установ. Також до десятки увійшли: додаток для автоматизації співбесід NUWORK, бот для реєстрації торговельних марок PatentBot, платформа профорієнтації ChoiZY, платіжна платформа PayCore.io, бот-бухгалтер у Telegram ReporTax, платформа для організації онлайн-хакатонів CASERS, платформа для роботи з документами AxDraft, сервіс для маркетологів Plerdy. 10 та 11 місця розділили одразу два проєкти - платформа для рекрутингу Skyworker і платформа для розпізнавання настрою та поведінки клієнтів uTrigg.