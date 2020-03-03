Apple може виплатити до $500 мільйонів власникам iPhone

Компанія Apple погодилася виплатити до 500 млн доларів США власникам смартфонів, які висунули компанії колективний судовий позов у разі програшу у суді.

Про це повідомляє Axios.

"Деякі власники iPhone можуть отримати 25 доларів від Apple після того, як технічний гігант погодився сплатити до 500 мільйонів доларів позивачам у межах врегулювання судового позову, що звинувачує компанію у навмисному уповільненні роботи старих моделей", - йдеться у повідомленні.

Компанія готова виплатити кожному з позивачів майже $25 компенсації у разі програшу в суді.

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Хоча Apple визнала, що у 2017 році вона уповільнювала свої пристрої, щоб уникнути відключень, вона не визнає вчинення нею правопорушень.

Федеральний суддя повинен винести рішення у справі на слуханні, що призначено на 3 квітня.