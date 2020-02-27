Назвали найкращий смартфон 2019 року

OnePlus 7T Pro став найкращим смартфоном 2019 року за версією Глобальної асоціації систем мобільного зв'язку (GSMA).

Про це повідомляє GizChina.

"Це практично неперевершений пристрій з точки зору технологій, швидкості роботи процесора, швидкості часу заряду та відмінного програмного забезпечення. Всеохопний продукт за доступною ціною. Компанію також потрібно відзначити за надзвичайно успішну стратегію виходу на ринок ", - заявили в GSMA.

OnePlus 7T Pro отримав 6.67-дюймовий QHD + 90-герцовий Super AMOLED-дисплей. Смартфон працює на восьмиядерному процесорі Snapdragon 855+. У нього встановлено 8 ГБ оперативної пам’яті і 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Смартфон оснащений потрійною камерою на задній панелі. Фронтальна камера на 16 Мп і основна камера це поєднання: 48 Мп + 16 Мп (суперширококутний датчик) + 8 Мп (телеоб'єктив). Потужність акумулятора становить 4085 мАг. Вартість апарату в Європі зараз становить 760 євро.

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З моменту свого створення шість років тому компанія OnePlus завжди наполягала на випуску тільки високоякісних флагманських продуктів. Завдяки своїй стратегії, OnePlus також досягла дуже хороших ринкових результатів у 2019 році. Наприклад, останній звіт Counterpoint Data показує, що у 2019 році OnePlus посів перше місце на індійському ринку смартфонів високого класу.

Також крім китайського флагмана, організатори Global Mobile Awards відзначили iPhone 11 Pro, Huawei P30 Pro і Samsung Galaxy Fold.