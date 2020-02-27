Назвали найкращий смартфон 2019 року

Назвали найкращий смартфон 2019 року

Укрінформ
OnePlus 7T Pro став найкращим смартфоном 2019 року за версією Глобальної асоціації систем мобільного зв'язку (GSMA).

Про це повідомляє GizChina.

"Це практично неперевершений пристрій з точки зору технологій, швидкості роботи процесора, швидкості часу заряду та відмінного програмного забезпечення. Всеохопний продукт за доступною ціною. Компанію також потрібно відзначити за надзвичайно успішну стратегію виходу на ринок ", - заявили в GSMA.

OnePlus 7T Pro отримав 6.67-дюймовий QHD + 90-герцовий Super AMOLED-дисплей. Смартфон працює на восьмиядерному процесорі Snapdragon 855+. У нього встановлено 8 ГБ оперативної пам’яті і 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Смартфон оснащений потрійною камерою на задній панелі. Фронтальна камера на 16 Мп і основна камера це поєднання: 48 Мп + 16 Мп (суперширококутний датчик) + 8 Мп (телеоб'єктив). Потужність акумулятора становить 4085 мАг. Вартість апарату в Європі зараз становить 760 євро.

Читайте також: iPhone XR став найпопулярнішим смартфоном 2019 року

З моменту свого створення шість років тому компанія OnePlus завжди наполягала на випуску тільки високоякісних флагманських продуктів. Завдяки своїй стратегії, OnePlus також досягла дуже хороших ринкових результатів у 2019 році. Наприклад, останній звіт Counterpoint Data показує, що у 2019 році OnePlus посів перше місце на індійському ринку смартфонів високого класу.

Також крім китайського флагмана, організатори Global Mobile Awards відзначили iPhone 11 Pro, Huawei P30 Pro і Samsung Galaxy Fold.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-