Провайдерів зобов’язали закрити доступ до 32 інтернет-казино та букмекерських сайтів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), оприлюднила перелік сайтів, доступ до яких має бути закритий інтернет-провайдерами на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва.

До переліку входять 32 інтернет-казино та букмекерські сайти. Відповідне попередження оприлюднене на сайті НКРЗІ.

"Головним слідчим управлінням СБ України листом від 13 лютого 2020 року до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, направлено ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Хардіної О.П. від 13 лютого 2020 року, справа № 761/4683/20, <... > якою передбачено накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Інтернет при використанні вебресурсів з унікальними адресами <...>", - зазначають в НКРЗІ.

Згідно з ухвалою, позбавлення права користування майновими правами інтелектуальної власності стосуються 32 сайтів: N1Casino (https://www.n1casino.com/ru); 24K Casino (https://www.24kcasino.com/ru); Red PingWin (https://www.24kcasino.com/ru); FastPay Casino (https://www.fastpay-casino.com/ru); ArgoCasino (https://5.argocasino50.com/ru); Yukon Gold Casino (https://mobile3.gameassists.co.uk/); PartyCasino (https://casino.partycasino.com/ru); Pinnacle (https://www.pinnacle.com/ru/); BetChaser Casino (https://www.betchplp.xyz/ru); Golden Tiger Casino (https://mobile3.gameassists.co.uk/); GoldFishka Casino (https://goldfishka68.com/); Luxury Casino (https://mobile3.gameassists.co.uk/Lobby/en/luxury_desktop/); Party Poker Casino (https://myaccount.partypoker.com/); Paradise Casino (https://www.paradisecasino.com/ru); Lady Hammer Casino (https://www.paradisecasino.com/ru); Cloudbet Casino (https:// www.cloudbet.com/ru/); X-Bet Casino (https://x-bet.co/register); Red Star Casino (https://www.redstarcasino20.eu/casino); Primedice Casino (https://primedice.com/?modal=register); GrandX Casino (https:// www.grandx.com/ru/signup/); MostBet Casino (https://mstcvfvcvb.com/register/); Bitcoincasino.us (https://www.bitcoincasino.us/ru); Joo Casino (https:// www.joocasino.com/ru); EUSLOT Casino (https://www.euslot.com/ru/promotions#); Konung Casino (https://www.konungcasino.com/ru); iLucki Casino (https://www.ilucki.com/ru); Casino 777(https://play-www.777.com/register/?utm_source=aff); RedKings Casino (https://casino.redkings.com/ru/); 21Casino (https://www.21casino.com/en/account/sign-up); BetChain Casino (https://www.betchain.com/ru); Casinotoken (https://www.casinotoken.com/ru); Local Casino (https://www.loyalcasino.com/en/register).

Також, згідно з ухвалою слідчого судді, НКРЗІ повинна зобов'язати операторів зв'язку (інтернет-провайдерів), що здійснюють діяльність на території України та включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, закрити доступ до зазначених веб-ресурсів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Як повідомлялось, раніше аналогічне рішення було винесене Дніпровським райсудом м.Києва, яких наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Інтернет при використанні веб-ресурсів Favbet/"Фаворит Спорт", і зобов'язав усіх інтернет-провайдерів, які здійснюють діяльність на території України і включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, закрити до цих сайтів доступ.