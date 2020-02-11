Cosmolot, Favorit і Parimatch: суд заблокував 60 сайтів казино та букмекерських контор

Печерський районний суд Києва прийняв рішення заблокувати доступ до 60 сайтів, серед яких є сайти ЗМІ, онлайн-казино та букмекерських контор.

Про відповідну ухвалу інформує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

"Головним слідчим управлінням Національної поліції України листом від 27.01.2020 до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, направлено ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва... якою передбачено: "Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні вебресурсів", - йдеться у повідомленні.

Так, серед сайтів, які інтернет-провайдери зобов'язані заблокувати та закрити доступ для користувачів, є ряд онлайн-видань, букмекерські контори та сайти онлайн-казино, зокрема, Capital, Vgolos, Skeletinfo.оrg, smi.today, parimtach.com, cosmolot.com.ua, joykasino.net та інші.

Як зазначається, ухвала підлягає негайному виконанню.

Повний список сайтів, які провайдери, на думку суду, повинні блокувати:

https://skeletinfo.org/; https://blackmark.club/; http://dosye.com.ua/; https://www.capital.ua/; https://vgolos.info/; vilkov.com; obmen.tech; belkapay.com; teachmecash.com; xlemon.biz; https://smi.today; https://ukr.fm; https://theworldnews.net