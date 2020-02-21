Штучний інтелект допоміг знайти новий потужний антибіотик - ЗМІ
Про це повідомляє Sky News.
“Науковці використали штучний інтелект для розробки нового типу антибіотика, який може “вбити” стійкі до ліків бактерії”, - йдеться у повідомленні.
Як заявили у команді дослідників Массачусетського технологічного інституту, штучний інтелект, який здатен за кілька днів проаналізувати понад 100 мільйонів хімічних речовин, допоміг виявити нову потужну речовину-антибіотик. За даними дослідників, 30-денний експеримент на мишах продемонстрував відсутність ефекту резистентності до нової речовини у бактерій, які є стійкими до нині відомих медичних препаратів.
За словами професора Джеймса Коллінса, використання штучного інтелекту може допомогти фармацевтичним компаніям зменшити витрати на розробку антибіотиків у майбутньому, що має призвести до здешевлення препаратів в аптеках.