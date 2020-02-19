Французька Lazareth представила байк на чотирьох колесах

Французька Lazareth представила байк на чотирьох колесах

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Укрінформ
Французька компанія Lazareth Auto-Moto представили мотоцикл LM 410, який має чотири колеса.

Про це повідомляє портал MotorCycleNews.

"LM 410 є чотирьохколесний мотоцикл з 988 см³ двигуном від Yamaha R1", - йдеться у повідомленні.

Загалом буде вироблено таких 10 екземплярів.

Французька Lazareth представила байк на чотирьох колесах / Фото: Lazareth

Його вартість становить 100 тисяч євро.

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Як повідомлялося, британська компанія Aston Martin представила спортбайк AMB 001.

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