У трамваях Праги до боротьби з вірусами підключили озон

Празькі транспортники почали використовувати незвичайний спосіб дезінфекції рухомого складу: салони трамваїв, які курсують у столиці Чехії, обробляють озоном.

Про це повідомляє Vinegret.cz.

"Празька транспортна компанія оголосила війну епідемії грипу. Салони столичних трамваїв піддаються обробці озоном. Цей метод, як вважають ініціатори, знищує віруси, бактерії та гриби набагато ефективніше, ніж дезінфекція широко використовуваною хімією. Крім того, озон усуває запах", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, озонова технологія дає довгостроковий ефект і є гіпоалергенною. Щодня таку дезінфекцію проходять 10-12 трамваїв.

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Разом із тим транспортна компанія продовжить щодня обробляти трамваї традиційними мийними засобами. А раз на шість тижнів їх чекає обов'язкове генеральне прибирання.