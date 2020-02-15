Мобільний додаток "Дія" завантажили вже 1,4 мільйона користувачів

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що мобільний додаток "Дія" завантажили вже 1 400 000 користувачів.

Про це він повідомив у Facebook.

"Дію встановили 1 400 000 користувачів. Це більше, ніж все населення Естонії, наших дорогих партнерів, у яких весь світ вчиться цифровій трансформації. Перед нами стоять інші виклики, інші перемоги", - повідомив він.

Як повідомлялося, 6 лютого президент і прем'єр презентували додаток державних онлайн-послуг "ДІЯ". Додаток має стати простим і зрозумілим єдиним сервісом для отримання послуг держави. За словами Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, мета уряду - протягом трьох років оцифрувати всі державні послуги, а 50 основних послуг — вже у 2020 році.

Бренд і концепцію додатку було представлено 27 вересня 2019 в Києві. Саме тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.

Перший реліз додатку "ДІЯ" містить цифрове посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ).

Додаток "Дія" можна безкоштовно завантажити у App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему Національного банку та ПриватБанку.

"Дія" працюватиме як при наявності інтернету, так і в офлайн режимі.