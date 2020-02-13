В Україні вперше відбудуться змагання з робототехніки

В Україні вперше відбудуться тренувальні змагання з робототехніки FIRST Tech Challenge.

Про це повідомили у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

“16 лютого о 14:00 у Києві вперше в Україні відбудуться тренувальні змагання з робототехніки FIRST Tech Challenge... Місце проведення: Навчально-виховний комплекс № 141 "ОРТ", б-р Ігоря Шамо, 5”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, метою змагань є підвищити інтерес молоді до точних наук і сучасних технологій.

“У рамках конкурсної програми учні 7-11 класів проєктують, створюють, програмують і керують роботами власного дизайну. Під керівництвом тренерів та наставників, учасники розвивають STEM-навички та практикують інженерні принципи", - зазначають у департаменті.

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Враховуючи сучасні тенденції, команда Kyiv Smart City, навчальний STEM-центр "Сократ" і технічний партнер компанія 2D3D домовились про створення ліги FIRST Tech Challenge в Україні. Його розвиток підвищить інтерес учнів до інженерних професій, а вчителям із технічних дисциплін надасть можливості впроваджувати нові форми та методи навчання.

Фінальні змагання плануються 11-12 квітня. А в лютому відбудуться тренувальні змагання серед команд, максимально наближені до міжнародних.

Фото: socrat.in.ua