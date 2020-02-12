Робот Musa вперше провів мікрохірургічну операцію людині
Про це повідомляє видання New Atlas.
"Microsure дозволяє нам бути дуже точними у наших рухах під час процедур за допомогою хірургічного мікроскопа. Робот дозволяє нам працювати на крихітних лімфатичних кровоносних судинах, отримуючи найкращі результати для цих складних і виснажливих процедур. За допомогою робота компанії Microsure ми можемо працювати з судинами усіх розмірів, що надзвичайно зручно. Це, звичайно, чудова новина для пацієнтів", - заявив доктор Шан Шань Цю Шао, пластичний хірург Медичного центру Маастрихтського університету, який провів першу процедуру.
Як зазначається, роботом керує хірург.
Враховуючи делікатний характер процесу, лише невелика кількість хірургів на сьогодні здатна виконувати такі операції. Ідея стартапу Microsure полягає в тому, щоб зробити процедуру безпечнішою і легко контрольованою, усунувши такі фактори, як тремтіння рук або інші тонкі рухи людини.
Вперше таку операцію провели у вересні минулого року. Однак остаточні підсумки проведених операцій вчені підбили через 3,5 місяця, коли всі пацієнти вже відновилися.
До сьогодні нову систему успішно випробували вже за участю 20 пацієнтів-добровольців із лімфедемою.
За словами медиків, якість швів, зроблених роботом Musa, була не гіршою, ніж у досвідчених хірургів.
Фото: Microsure