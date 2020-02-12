У роботі Twitter стався глобальний збій, що зачепив і Київ

У роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій, який відчули й користувачі у Києві.

Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Про збої в роботі повідомляють користувачі зі Сходу США, Великої Британії, Японії та інших країн.

В Україні найбільше незручностей у користуванні соцмережі спостерігалось у Києві.

Більшість проблем, згідно з даними ресурсу, пов'язана з сайтом (76%). 23% користувачів мали труднощі з Twitter на додатках в iPhone й iPad та на пристроях із операційною системою Android.

Неполадки тривали з 4 до 5 години ранку за Києвом.

Як повідомлялося, 11 лютого стався масштабний збій у роботі соцмережі Facebook.