У роботі Facebook стався глобальний збій, відчули й користувачі в Україні
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Укрінформ
У роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій. Зокрема його відчули і користувачі в Україні.
Про це свідчать дані порталу Downdetector.
Про збої в роботі повідомляють користувачі зі сходу США, Великої Британії, Нідерландів, Єгипту, Філіппін та інших країн.
В Україні найбільше проблем відчули користувачі Києва, Вінниці й Дніпра.
Більшість проблем, згідно з даними ресурсу, пов'язана з некоректною роботою стрічки новин (81%). 17% користувачів не можуть увійти в мережу, або взагалі завантажити її.