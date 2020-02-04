У роботі Facebook стався глобальний збій, відчули й користувачі в Україні

У роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій. Зокрема його відчули і користувачі в Україні.

Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Про збої в роботі повідомляють користувачі зі сходу США, Великої Британії, Нідерландів, Єгипту, Філіппін та інших країн.

В Україні найбільше проблем відчули користувачі Києва, Вінниці й Дніпра.

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Більшість проблем, згідно з даними ресурсу, пов'язана з некоректною роботою стрічки новин (81%). 17% користувачів не можуть увійти в мережу, або взагалі завантажити її.