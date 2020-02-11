У роботі Facebook знову стався глобальний збій

У роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій.

Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Про збої в роботі повідомляють користувачі зі сходу США, Великої Британії, Бельгії, Швейцарії, Австралії, Японії та інших країн.

Більшість проблем, згідно з даними ресурсу, пов'язана з некоректною роботою стрічки новин (51%). 48% користувачів не можуть увійти в мережу, або взагалі завантажити її.

Неполадки тривали з 4 до 5 години ранку за Києвом.

Як повідомлялося, минулого тижня в роботі соціальної мережі Facebook також стався масштабний збій. Зокрема його відчули і користувачі в Україні.

Фото: thoughtcatalog.com