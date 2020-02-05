Ілон Маск за два дні розбагатів майже на $4 мільярди

За два дні — 3 та 5 лютого, генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск став багатшим майже на 4 мільярди доларів завдяки тому, що акції компанії зросли на 20% у понеділок, та ще на 13,7% у вівторок.

Про це повідомляє Forbes.

За даними на 5 лютого загальні статики Ілона Маска зросли на 3,8 мільярда доларів.

Таке зростання акцій Tesla пов’язане зі швидким просуванням шанхайського заводу зі збору автомобілів вартістю в 2 мільярди доларів, початком виробництва кросоверів Model Y, а також із прибутками в третьому та четвертому кварталах попереднього року.

Зазначається, що в понеділок акції Tesla зросли на 20% до 780 доларів за одну, що стало максимальним денним зростанням із 2013 року. А у вівторок ці акції зросли ще на 13,7%.

Як повідомлялося, Ілон Маск з початку 2020 року вже примножив свої статки більше, ніж будь-хто інший у світі. Цей рік він розпочав із 35 місця в рейтингу мільйонерів Bloomberg Billionaires Index. А зараз Маск опинився на 20 позиції.