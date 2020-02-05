Ілон Маск за два дні розбагатів майже на $4 мільярди
Про це повідомляє Forbes.
За даними на 5 лютого загальні статики Ілона Маска зросли на 3,8 мільярда доларів.
Таке зростання акцій Tesla пов’язане зі швидким просуванням шанхайського заводу зі збору автомобілів вартістю в 2 мільярди доларів, початком виробництва кросоверів Model Y, а також із прибутками в третьому та четвертому кварталах попереднього року.
Зазначається, що в понеділок акції Tesla зросли на 20% до 780 доларів за одну, що стало максимальним денним зростанням із 2013 року. А у вівторок ці акції зросли ще на 13,7%.
Як повідомлялося, Ілон Маск з початку 2020 року вже примножив свої статки більше, ніж будь-хто інший у світі. Цей рік він розпочав із 35 місця в рейтингу мільйонерів Bloomberg Billionaires Index. А зараз Маск опинився на 20 позиції.