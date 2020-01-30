Український стартап на Kickstarter зібрав понад $67 тисяч

Український стартап Jollylook Auto розробила сучасний фотоапарат, стилізований під старовину.

Про це йдеться на сторінці стартапу на сайті для пожертвувань Kickstarter.

"Jollylook Auto -- це сучасний, стилізований під старовину фотоапарат, який моментально друкує фотографії, поєднуючи класичний дизайн з екологічними матеріалами, ручним механізмом розкладання, автоматичним затвором та спалахом", - йдеться на сторінці стартапу.

Наразі проєкт зібрав вже 67,490 тисяч доларів.

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Команда стартапу вже друге збирає кошти на свій проєкт. Під час першого етапу було зібрано 377 тисяч доларів, але через фінансові складнощі команда не змогла доставити фотоапарати усім охочим. Тому вони запустили другу кампанію, частина фінансів якої покриє витрати на доставку пристроїв усім покупцям.

Фото: mikeshouts