SpaceX запустила 60 мікросупутників системи Starlink

Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із 60 мікросупутниками системи Starlink для забезпечення високошвидкісного доступу в інтернет.

Про це компанія повідомила у Twitter.

«Успішне розгортання 60 супутників Starlink підтверджено», - йдеться у повідомленні компанії.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/AHkQYB3uNV — SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020

Компанія вела пряму трансляцію запуску й виведення супутників на орбіту.

Як зазначає видання Techcrunch, тепер у SpaceX є близько 240 супутників для обслуговування Starlink.

Уже після того, як попередню партію супутників було розгорнуто на початку січня, SpaceX стала найбільшим приватним супутниковим оператором у світі, і тепер компанія тільки розширює своє лідерство.

Як повідомлялося, мережа Starlink призначена для забезпечення інтернет-доступу по всьому світу за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих супутників.

Фото: Official SpaceX Photos