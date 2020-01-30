SpaceX запустила 60 мікросупутників системи Starlink
Про це компанія повідомила у Twitter.
«Успішне розгортання 60 супутників Starlink підтверджено», - йдеться у повідомленні компанії.
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/AHkQYB3uNV— SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020
Компанія вела пряму трансляцію запуску й виведення супутників на орбіту.
Liftoff! pic.twitter.com/rFRtJuTXFL— SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020
Як зазначає видання Techcrunch, тепер у SpaceX є близько 240 супутників для обслуговування Starlink.
Уже після того, як попередню партію супутників було розгорнуто на початку січня, SpaceX стала найбільшим приватним супутниковим оператором у світі, і тепер компанія тільки розширює своє лідерство.
Як повідомлялося, мережа Starlink призначена для забезпечення інтернет-доступу по всьому світу за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих супутників.
Фото: Official SpaceX Photos