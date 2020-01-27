У Запоріжжі показали пластиковий позашляховик українського виробництва

У колекції запорізького автоколекціонера з'явився унікальний пластиковий автомобіль, який існує в єдиному екземплярі і був випущений на Луцькому заводі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Машина має назву «Волинь». Автомобіль зроблений з пластику, випущений на Луцькому автозаводі. Таких авто було випущено 2 або 3, але цей — єдиний з відомих», - розповідає колекціонер Олесь Кальницький.

Запорізький колекціонер став власником унікального пластикового автомобіля / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

За його словами, «Волинь» випускалась не для продажу, а виконувала роль внутрішнього транспорту на заводі. Такі моделі авто ще називають "паркетниками". Його вага — 950 кг, це на пару сотень кілограмів менше, ніж важить звичайна машина такої комплектації.

Кабіна та салон "дістались" незвичному транспортному засобу від "Таврії", двигун - від "Ниви".

За словами Кальницького, попередній власник унікального позашляховика отримав його замість заробітної плати - в такий незвичний спосіб завод розрахувався з людиною. Кілька років авто стояло у гаражі у Рівному, у той час як його власник давно переїхав до Німеччини.

«Мені зателефонував власник автівки і попросив перегнати її з Рівного до Запоріжжя. Треба було поставити машину на кілька тижнів у себе. Я поїхав. Коли вже цей красень був у мене, людина зателефонувала і сказала, що автомобіль їй не потрібен і я можу лишити його собі. Ось так єдиний у світі пластиковий автомобіль і з'явився в моїй колекції», - розповів Кальницький.

Кальницький є відомим реставратором, колекціонером ретро-автомобілів, а також організатором фестивалю "РетроМоторФест.UA".

На сьогодні в колекції Кальницького близько трьох десятків автомобілів.