На олімпійських локаціях у Токіо запустять 5G

Токійська влада визначила місця проведення заходів майбутніх літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор як пріоритетні зони розвитку зв'язку нового покоління 5G.

Про це повідомляє NHK World - Japan.

Мережі зв'язку стандарту 5G роблять можливими комунікації з передачею з високою швидкістю великих обсягів даних. Повномасштабне надання послуг почнеться в Японії навесні 2020 року.

Влада японської столиці з позиції сторони, що приймає Ігри, мають намір закликати провідних операторів мобільного телефонного зв'язку встановити антени 5G у місцях проведення олімпійських і паралімпійських змагань.

Офіційні особи повідомили про плани надавати послуги Wi-Fi у місцях проведення змагань, а також у межах так званої "останньої милі" - відстані між найближчими станціями і місцями проведення заходів - з метою вдосконалення послуг зв'язку 5G.