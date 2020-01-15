У Кашмірі частково відновлять доступ до інтернету

В індійському штаті Кашмір повинні частково відновити інтернет-з'єднання після п'яти місяців відключення, соцмережі все ще під забороною.

Про це повідомляє The Guardian.

«Інтернет повинен бути частково відновлений в Кашмірі після безпрецедентного п'ятимісячного блекаута, але лише для установ, що надають послуги першої необхідності, в той час як сайти соціальних мереж все ще будуть заборонені», - йдеться в повідомленні.

Кашмірським лікарням, банкам, урядовим установам, готелям і туристичним компаніям відновлять доступ до інтернету.

Спочатку інтернет дозволять для столиці регіону (Срінагар), а потім вже й для інших районів.

Проте інтернет для особистого користування, а також доступ до сайтів соціальних мереж залишиться під забороною.

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Як відомо, 5 серпня індійський уряд скасував особливий статус штату Джамму і Кашмір, прописаний в конституції Індії. Одночасно було накладено обмеження на дротовий та мобільний телефонний зв'язок, інтернет, а також заборонені мирні зібрання. Офіційний Ісламабад назвав дії індійської влади "незаконними".