Криптовалюта Bitcoin зросла з початку року на 19%

Криптовалюта Bitcoin із початку цього року зросла на 19%, що є для неї кращим показником для початку року з 2012-го.

Про це повідомляє Bloomberg. "Bitcoin розпочав рік із найкращим стартом з 2012 року, показавши зростання вартості на 19%", - йдеться у повідомленні. Так, 14 січня вранці курс Bitcoin дорівнював 8 574 доларів США. Читайте також: У Євросоюзі планують розробити власну криптовалюту — ЗМІ За словами аналітика Віджая Аяра, багато людей вважають, що це зростання є початком нового тренду криптовалюти. Водночас, він зауважив, якщо криптовалюта незабаром не подолає рівень у 9 500 доларів, то її подальше зростання буде нестабільним.