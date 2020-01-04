Мінцифри перевірить стан розвитку електронних довірчих послуг

Надавачі електронних довірчих послуг мають подати звіти про свою діяльність до 15 січня.

Про це у Facebook поінформувало Міністерство цифрової трансформації.

«Мінцифри як Центральний засвідчувальний орган нагадує про наближення терміну подання інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру. Термін подання інформації: 15 січня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що аналіз цієї інформації допоможе оцінити стан розвитку сфери електронних довірчих послуг.

«Під час подання інформації за формою просимо використовувати кваліфікований електронний підпис керівника надавача електронних довірчих послуг», - зазначили в міністерстві.