На Сумщині побудували сонячну електростанцію

У селі Куянівка Білопільського району Сумської області за кошти інвесторів місцева компанія «Українські енергетичні рішення 2018» побудувала першу в цьому регіоні сонячну електростанцію.

Про це зазначив на відкритті об’єкту директор ТОВ «Українські енергетичні рішення 2018» Олександр Кабанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станція має загальну потужність 5 мегават, у її будівництво залучено близько п’яти мільйонів євро. У реалізації проєкту брали участь представники України, Грузії, колеги з Казахстану, Іспанії та Китаю», - зазначив Кабанов.

Під час будівництва станції, яке тривало два місяці, в Куянівці на полях фільтрації колишнього цукрозаводу на площі 10,8 га було змонтовано 21 тисячу панелей (фотолітичних модулів) китайського виробництва.

Станція має сучасне оснащення та повністю автоматичне керування. За її належною роботою слідкують лише два працівники.

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Виробіток сонячної електростанції складатиме близько восьми тисяч мегават на рік, що дозволяє забезпечити електроенергією повністю весь Білопільський район.

«Поява цього об’єкту дозволяє вирішити не тільки питання генерації струму в нашому регіоні. Пряму користь від такого сусідства отримає і сільська рада, до бюджету якої у якості плати за землю щороку надходитиме понад мільйон гривень», - зауважив присутній на відкритті станції в.о. голови Білопільської районної ради Володимир Відуєв.

У планах ТОВ «Українські енергетичні рішення 2018» значиться будівництво у Куянівці поруч з уже зведеною ще однієї аналогічної електростанції потужністю 17 мегават. Стати до ладу вона має в березні 2020 року.