В Україні можуть спростити послугу перенесення мобільних номерів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), розпочала роботу над спрощенням порядку перенесення абонентського номера між мобільними операторами.

Про це повідомляється на сайті НКРЗІ.

"Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, розпочато роботу над розробкою змін до Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів. Основною метою таких змін є спрощення для споживача процедури отримання послуги із перенесення абонентського номера (ППН), що дозволить споживачам більш вільно змінювати оператора телекомунікацій, в мережі якого вони отримують телекомунікаційні послуги", - йдеться в повідомленні.

НКРЗІ вже провела попередні консультації з представниками операторів рухомого (мобільного) зв’язку та спілки захисту прав споживачів. Зокрема, було представлено концептуальну модель змін.

Так, запропонована концепція змін передбачає спрощення порядку подання заяв абонентів на отримання ППН, а саме, подання заяви на ППН до одного суб’єкта – оператора-отримувача (принцип єдиного вікна «One Stop Shop process») з одночасною реєстрацією такого абонента, якщо він планує отримувати послуги не на основі письмового договору.

Крім того, планується зменшити строк перенесення абонентського номера до двох робочих днів.

Також буде спрощено процес ідентифікації абонента, який подав заяву на ППН.

За підсумками консультацій було прийнято рішення про необхідність продовжити роботу над змінами до Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів, після чого їх обговорять на засіданні НКРЗІ.

Як повідомляв Укрінформ, послуга перенесення номера від одного мобільного оператора до іншого, зміна оператора мобільного зв’язку при збереженні свого номера, включно із кодом (Mobile Number Portability, MNP), була запроваджена в Україні 1 травня 2019 року.

Станом на 9 грудня 2019 року змінили мобільного оператора зі збереженням номера вже понад 35 тис. абонентів.

Нині перенесення абонентського номера відбувається протягом 3 робочих днів.