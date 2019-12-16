Українським винахідникам суттєво збільшили винагороду

Автори технологій отримуватимуть не менше 20% від тих коштів, які на впровадженні їхніх розробок заробляє установа (за законодавством держустанова є власником технологій, створених її працівниками за бюджетні кошти).

Відповідна постанова щодо змін у мінімальних ставках винагород була ухвалена урядом, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Раніше мінімальний розмір такої винагороди був на рівні 0,5-3%. Водночас і так невеликі кошти мали ділитися між авторами технологій і фахівцями, що забезпечують їхнє впровадження, тобто трансфер технологій. У підсумку автор міг отримати за свій винахід до 1,5 % від прибутку установи. Зараз ми мінімальну ставку такої винагороди збільшили в понад 10 разів. Окрім цього, авторам тепер не треба ділити ці кошти з тими, хто забезпечує впровадження технологій. Адже постановою для них передбачено окрему мінімальну ставку – 2% коштів від укладених договорів", – пояснила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

За її словами, це дасть ученим додатковий стимул комунікувати з потенційними інвесторами та шукати можливості для впровадження технологій у реальному секторі економіки.

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"Так ми зможемо рухатися в напрямі одразу двох цілей. По-перше, розробки, створені за бюджетні кошти, більше працюватимуть для держави та суспільства. По-друге, будуватиметься зв'язок між наукою та бізнесом, якого зараз в Україні фактично немає", – наголосила Новосад.

МОН також готує на розгляд уряду проєкт закону, який має дати ще більше стимулів для розвитку трансферу технологій. Зокрема, планується запровадити закордонне патентування за кошти держбюджету, субсидії для створення високотехнологічних виробництв, покращити інформаційне забезпечення тощо.

Фото: mon.gov.ua