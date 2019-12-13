SpaceX відправить на МКС паростки канабісу
Про це повідомляє The Sun.
Як очікується, паростки на замовлення компанії Front Range Biosciences відправлять на кораблі Dragon в березні 2020 року.
Канабіс 30 діб перебуватиме в інкубаторі на МКС. За ним віддалено спостерігатимуть експерти Науково-дослідницького інституту в Боулдері, Колорадо, після чого паростки повернуть на Землю.
Науковці хочуть визначити, який вплив - якщо такий буде - матиме космічне випромінювання та мікрогравітація на експресію генів конопель.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня американський вантажний космічний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС).
Cargo Dragon доставив на МКС близько 2,5 тонн продовольства, а також обладнання і матеріалів для проведення 38 наукових експериментів екіпажем станції.
Ракета-носій Falcon 9 в минулий четвер вивела на орбіту Землі 19-й за рахунком вантажний космічний корабель Cargo Dragon в рамках комерційного контракту між NASA і компанією SpaceX з постачання МКС.