SpaceX відправить на МКС паростки канабісу

Компанія Ілона Маска SpaceX відправить паростки канабісу на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Про це повідомляє The Sun.

Як очікується, паростки на замовлення компанії Front Range Biosciences відправлять на кораблі Dragon в березні 2020 року.

Канабіс 30 діб перебуватиме в інкубаторі на МКС. За ним віддалено спостерігатимуть експерти Науково-дослідницького інституту в Боулдері, Колорадо, після чого паростки повернуть на Землю.

Науковці хочуть визначити, який вплив - якщо такий буде - матиме космічне випромінювання та мікрогравітація на експресію генів конопель.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня американський вантажний космічний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС).

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Cargo Dragon доставив на МКС близько 2,5 тонн продовольства, а також обладнання і матеріалів для проведення 38 наукових експериментів екіпажем станції.

Ракета-носій Falcon 9 в минулий четвер вивела на орбіту Землі 19-й за рахунком вантажний космічний корабель Cargo Dragon в рамках комерційного контракту між NASA і компанією SpaceX з постачання МКС.