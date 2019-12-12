Mitsubishi готує до презентації реактивний пасажирський літак
Укрінформ
Компанія Mitsubishi Aircraft п'ять разів переносила дату поставки літака SpaceJet, тому тепер докладає зусиль для якнайшвидшого запуску.
Про це повідомляє NHK.
"На розробку літака в аеропорту штату Вашингтон у компанії пішло понад три роки. З березня компанія проводить випробувальні польоти, щоб отримати сертифікат безпеки", - йдеться в повідомленні.
Президент Mitsubishi Aircraft America Хітосі Іваса у вівторок повідомив, що процес знаходиться на фінальній стадії
Представники компанії хотіли продемонструвати політ літака журналістам, але випробування довелося скасувати через погану погоду.
У компанії Mitsubishi розраховують поставити перший літак клієнту в середині 2020 року.