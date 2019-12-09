McLaren показав суперкар з розгоном до 200 км/год за 8 секунд

Британський автовиробник McLaren розкрив інформацію про нову дорожню модель суперкара 620R.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія McLaren розкрила інформацію про нову дорожню модель 620R, побудовану на базі трекового 570S GT4", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, McLaren 620R приводить в рух той же 3,8-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом (620 к. с.).

Така потужність дозволяє суперкару розігнатися з місця до 100 км/год за 2,9 секунди, а до 200 кілометрів на годину – за 8,1 секунди.

Максимальна швидкість автомобіля - 322 кілометри на годину.

Наголошується, що модель випустять обмеженим тиражем в кількості 350 примірників.

Вартість McLaren 620R складає 250 тисяч фунтів стерлінгів.

Як повідомляв Укрінформ, британський автовиробник McLaren показав суперкар Saue, який розганяється до 100 кілометрів за 3 секунди.

Фото: motor