McLaren показав суперкар з розгоном до 200 км/год за 8 секунд
Про це повідомляє портал Motor.
"Компанія McLaren розкрила інформацію про нову дорожню модель 620R, побудовану на базі трекового 570S GT4", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє портал, McLaren 620R приводить в рух той же 3,8-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом (620 к. с.).
Така потужність дозволяє суперкару розігнатися з місця до 100 км/год за 2,9 секунди, а до 200 кілометрів на годину – за 8,1 секунди.
Максимальна швидкість автомобіля - 322 кілометри на годину.
Наголошується, що модель випустять обмеженим тиражем в кількості 350 примірників.
Вартість McLaren 620R складає 250 тисяч фунтів стерлінгів.
Як повідомляв Укрінформ, британський автовиробник McLaren показав суперкар Saue, який розганяється до 100 кілометрів за 3 секунди.
Фото: motor