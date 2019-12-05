Мексиканські копи пересядуть на електрокари від Teslа
Про це повідомляє Cnet.
“Місто Сан-Луїс-Потосі, Мексика, планує реорганізувати свою лінійку поліцейських автомобілів, замовивши 15 Cybertrucks від Tesla”, - йдеться у повідомленні.
За словами мера міста Едріана Еспера Карденаса, це рішення є “актом здорового глузду”, оскільки обслуговування Cybertruck “набагато дешевше” за звичайні автомобілі.
Видання зазначає, що місто в будь-який момент може відмовитися від замовлення, оскільки бронювання коштує лише $100.
Як повідомляв Укрінформ, раніше поліцейський департамент Дубая заявив, що нещодавно представлений електричний пікап Tesla, Cybertruck, поповнить парк автомобілів поліції у 2020 році.
22 листопада засновник Tesla Ілон Маск представив новий Cybertruck, корпус якого зроблено зі сталі, що використовується компанією SpaceX у будівництві ракет. Автівка була задекларована як фактично броньований автомобіль, однак під час презентації бокові вікна не витримали тесту, який обрали самі ж виробники.
Фото: Tesla