Мексиканські копи пересядуть на електрокари від Teslа

Поліція мексиканського міста Сан-Луїс-Потосі слідом за дубайською поліцією закупить електропікапи Cybertruck від компанії Tesla для службового використання.

Про це повідомляє Cnet.

“Місто Сан-Луїс-Потосі, Мексика, планує реорганізувати свою лінійку поліцейських автомобілів, замовивши 15 Cybertrucks від Tesla”, - йдеться у повідомленні.

За словами мера міста Едріана Еспера Карденаса, це рішення є “актом здорового глузду”, оскільки обслуговування Cybertruck “набагато дешевше” за звичайні автомобілі.

Видання зазначає, що місто в будь-який момент може відмовитися від замовлення, оскільки бронювання коштує лише $100.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше поліцейський департамент Дубая заявив, що нещодавно представлений електричний пікап Tesla, Cybertruck, поповнить парк автомобілів поліції у 2020 році.

22 листопада засновник Tesla Ілон Маск представив новий Cybertruck, корпус якого зроблено зі сталі, що використовується компанією SpaceX у будівництві ракет. Автівка була задекларована як фактично броньований автомобіль, однак під час презентації бокові вікна не витримали тесту, який обрали самі ж виробники.

Фото: Tesla