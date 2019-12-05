Брат Пабло Ескобара випустив "безсмертний" смартфон

Рідний брат загиблого колумбійського наркобарона Пабло Ескобара — Роберт Ескобар — випустив бюджетний гнучкий телефон Escobar Fold 1.

Генеральний директор Escobar Inc. Олоф Густафссон заявив CNN, що екран гаджета виготовлений зі спеціального запатентованого компанією пластику, який можна знищити хіба що вогнем.

"Наш телефон пройшов жорсткі випробування... Єдиний надійний спосіб зламати наш телефон - це спалити його, що, я думаю, середньостатистичний користувач не зробив би", - сказав Густафссон.

За його словами, це "робить смартфон майже невразливим".

Ціни на телефон стартують від $349. Гаджет працює на операційній системі Android від Google.

Як відомо, колумбійський наркобарон Пабло Ескобар увійшов в історію як один з найбільш зухвалих злочинців XX сторіччя. У 1989 році журнал "Forbes" оцінив його статки в 9 мільярдів доларів. Ескобар був застрелений 2 грудня 1993 року у своєму рідному місті Медельїн під час поліцейського рейду.

Його брат Роберто здався поліції в 1992 році й провів 10 років ув'язнення за злочини, пов'язані з наркотиками. Там він осліп на одне око. Вийшовши на свободу, він займався бізнесом. Зокрема у 2014 році разом з Густафссоном заснував Escobar Inc.

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Тепер 72-річний Роберт Ескобар планує виробляти смартфони, й своїм головним конкурентом вважає Samsung.

"Ми хочемо перемогти конкурентів... Ми дуже швидко зрозуміли, що якщо зробити хороший телефон за розумну ціну, ми можемо продати багато одиниць. І саме це відбувається зараз", - сказав Густафссон.