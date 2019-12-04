Bentley представив лімітований гіперкар зі швидкістю до 333 кілометрів
Про це повідомляє портал Motor.
"Компанія Bentley представила особливу версію купе Continental GT", - йдеться у повідомленні.
За даними порталу, всього буде виготовлено 15 автомобілів такої моделі.
Сам салон лімітованого Bentley Continental GT виконано у двох кольорах: основний - чорний Beluga, додатковий - Radium.
В обробці використана алькантара і карбон.
Під капотом Contintnel GT встановлено 6,0-літровий двигун з наддувний W12.
Його потужність становить 635 кінських сил.
Купе набирає швидкість у 100 км за годину за 3,7 секунди і розганяється до 333 кілометрів за годину.
Ціну лімітованого випуску Bentley Continental GT поки що не називають.
Як повідомлялося, британський автовиробник Jaguar представив спортивне купе F-Type.
фото: Motor