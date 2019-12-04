Bentley представив лімітований гіперкар зі швидкістю до 333 кілометрів

Bentley представив лімітований гіперкар зі швидкістю до 333 кілометрів

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Укрінформ
Британський автовиробник Bentley представив купе моделі Continental GT.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Bentley представила особливу версію купе Continental GT", - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, всього буде виготовлено 15 автомобілів такої моделі.

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Сам салон лімітованого Bentley Continental GT виконано у двох кольорах: основний - чорний Beluga, додатковий - Radium.

В обробці використана алькантара і карбон.

Під капотом Contintnel GT встановлено 6,0-літровий двигун з наддувний W12.

Його потужність становить 635 кінських сил.

Купе набирає швидкість у 100 км за годину за 3,7 секунди і розганяється до 333 кілометрів за годину.

Ціну лімітованого випуску Bentley Continental GT поки що не називають.

Як повідомлялося, британський автовиробник Jaguar представив спортивне купе F-Type.

фото: Motor

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