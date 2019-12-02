В UKR.NET пояснили, чому сервер "лежав" кілька годин

У понеділок, 2 грудня через відсутність електроенергії не працював кілька годин один з рейтингових українських веб-порталів, в минулому - інтернет-провайдер, - UKR.NET.

Про це на своїй сторінці в Fаcebook повідомив головний редактор Internet.ua Дмитро Сизов, чий сайт розташований на даному сервері.

"Тимчасово не працює сервер UKR.NET. Причина вже відома: відсутність вхідного електроживлення на вході в дата центр за всіма основними і резервними каналами. Технічні фахівці займаються вирішенням цієї проблеми. У користувачів тимчасово немає доступу до пошти ukr.net, sinoptik і ряду інших ресурсів", - повідомив він.

Об 11.35 по Києву сервер UKR.NET став доступний. Об 11.40 заробив "Синоптик" та інші проекти холдингу.

Однак, пошта UKR.NET заробила о 12.00 і знову пішла в оффлайн.

Остаточно проблему з електропостачанням було усунуто о 13.32.

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